Il Conapo (sindacato autonomo Vigili del Fuoco) è stato ricevuto oggi, 2 febbraio, dall’assessore regionale ai trasporti, Antonio Moro.

Alla base dell’incontro la richiesta da parte del sindacato di estensione anche per i Vigili del Fuoco della Sardegna della libera circolazione sui mezzi pubblici, al pari di quanto già riconosciuto da anni alle altre forze di polizia ed enti che ricoprono le qualifiche di agenti e ufficiali di P.S. e agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria.

“Ringraziamo l’assessore Moro e il suo staff per la disponibilità e il tempo dedicato all’argomento e per la cordialità e l’attenzione dimostrata verso i Vigili del Fuoco e a quanto rappresentato durante l’incontro odierno”, dichiara Pietro Nurra, segretario regionale Conapo.

“Siamo rimasti compiaciuti - prosegue Nurra - per l’impegno assunto dall’assessore per l’approfondimento finalizzato a dipanare la disparità di trattamento che i Vigili del Fuoco della Sardegna vivono nei confronti degli Enti".

“Di fatto non si chiedono privilegi, ma di equiparare in egual misura i Vigili del Fuoco sardi agli altri corpi dello Stato, tenendo conto che è notorio il ruolo fondamentale che questi operatori rivestono nell'ambito della tutela del cittadino e del territorio, ritenendo inoltre che l'eventuale estensione degli uguali benefici già concessi agli altri corpi dello stato, anche al personale dei Vigili del Fuoco, garantirebbe un ulteriore allargamento delle condizioni di sicurezza nei mezzi di trasporto Regionali come già avviene in altre Regioni del territorio nazionale”, conclude Nurra.