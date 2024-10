Roberto Li Gioi, il capogruppo del Movimento 5stelle interviene nella polemica dei trasporti e della continuità territoriale e racconta: “Oggi si aprono le buste con le offerte delle compagnie per l'assegnazione del bando di continuità territoriale aerea. Un bando che non è altro che un copia incolla di quello in corso, assolutamente inadeguato a garantire il diritto alla mobilità dei sardi e caratterizzato da numerose criticità che hanno prodotto la disastrosa situazione in cui versano oggi i collegamenti da e per la Sardegna, che ha travolto turisti e residenti nell'ultimo anno”.

“Ma al di là dell'esito della gara – osserva il capogruppo del m5s Li gioi - ciò che lascia basiti sono le dichiarazioni rilasciate dall'Assessore ai Trasporti Moro e dal presidente Solinas sul nuovo modello di continuità territoriale che la Regione dovrà adottare al termine di questo bando- ponte. Mentre l’assessore ai trasporti continua a ripetere che la soluzione ideale sarebbe quella di un sistema misto, così come illustrato dagli esperti auditi prima di Natale in commissione, il presidente Solinas insiste sulla tariffa unica, più volte bocciata da Bruxelles, e annuncia richieste di aiuto al governo centrale amico. L’esito di questo muro contro muro con l’Europa è già noto e si preannuncia del tutto controproducente. Chiedo quindi all’Assessore ai Trasporti e al Presidente della Regione – conclude Li Gioi - di mettersi d'accordo. I sardi hanno diritto innanzitutto al rispetto. Basta con questo teatro dell'assurdo che umilia i cittadini per l'ennesima volta” conclude Li Gioi.