Il Conservatorio di Cagliari ha un insegnante di launeddas. E il docente non poteva che essere lui: Luigi Lai, 85 anni, il più grande suonatore dello strumento tipico della tradizione musicale sarda.

L'avvio delle lezioni è stato annunciato dal direttore del Conservatorio Giorgio Sanna. "Lai è già entrato in classe e ha già adocchiato gli allievi più talentuosi", racconta Sanna. Per l'ingresso delle launeddas tra le materie di studio del Conservatorio c'è voluto il benestare del Ministero. Lo scorso 26 aprile sono state aperte le iscrizioni. E nelle settimane scorse sono iniziate ufficialmente le lezioni.

L'obiettivo è quello di mantenere viva la tradizione delle launeddas, grazie alla trasmissione dei segreti dello strumento fatta dal suo più autorevole interprete. Lai ha fatto conoscere negli scorsi decenni il suono delle launeddas nei più importanti festival di tutto il mondo, anche in Giappone. Trasmettendo le sue tecniche anche agli allievi. Ma è la prima volta che un'istituzione come il Conservatorio ospita le sue lezioni. La sua musica è apprezzata a livello nazionale e internazionale. Ha collaborato, tra gli altri, con Angelo Branduardi, sia per il disco La pulce d'acqua, sia per i successivi tour in giro per il mondo.