Approvata la variante che permetterà di riqualificare e valorizzare in chiave turistico-ricettiva l’ex Ospedale Marino e il vicino pronto soccorso. Il progetto di recupero dovrà essere esteso anche alle aree del compendio circostante (Lungomare Poetto e Parco del Molentargius) con le quali esiste una relazione diretta, dovrà preservare oltre il vincolo monumentale sull’edificio anche l’aspetto paesaggistico e ambientale preservando i coni visivi attraverso i quali può essere percepito e dovrà ricomprendere l’area adiacente la “Torre di mezza spiaggia”.

La storia

L'architetto Ubaldo Badas, nel 1937, progetta la struttura sanitaria sulla spiaggia del Poetto e rimane incompiuta per gli eventi bellici della II guerra mondiale. Nel 1947 viene completata e diviene l’Ospedale Marino. Negli anni ’70 del secolo scorso viene edificato il contiguo Pronto Soccorso. Nel 1982 l’Ospedale Marino si trasferisce nel vicino ex Hotel Golfo degli Angeli. Da allora la struttura è in abbandono.

Nel 2007 (decreto Direzione regionale BB.CC.PP. Sardegna 19 settembre 2007) è stato tutelato con il vincolo storico-culturale (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).

Il bando di gara (luglio 2006) ha avuto quale esito la non aggiudicazione (Determinazione n. 154 del 21/01/2009 – Non aggiudicazione della Gara ma, dopo un lungo contenzioso giurisdizionale amministrativo conclusosi davanti al Consiglio di Stato, viene invitato alla stipula (2 aprile 2014) il secondo soggetto classificato, la Prosperius s.p.a., che intenderebbe realizzarvi una clinica di eccellenza per la riabilitazione ortopedica.

Nel 2017 la Regione dichiara decaduto la concessione dell'immobile alla società fiorentina: “La delibera di martedì – afferma con decisione il consigliere comunale del Pd, Fabrizio Marcello - cambia la destinazione urbanistica per la riconversione dell'ex ospedale e vecchio pronto soccorso in attività ricettive e servizi turistici, comprese le aree tra il canale e l'ippodromo sistemandole a parcheggi pubblici a supporto delle bellezze del Lungomare e la spiaggia dei Centomila. Adesso la Regione potrà bandire la gara. Dopo aver riqualificato il Poetto ci appresteremo a recuperare la struttura”.