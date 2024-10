Si è arrampicato sul traliccio dell’energia elettrica, davanti alla sede dello stabilimento Alcoa chiuso ormai da anni, a Portovesme.

Un gesto di dolore, di rabbia e soprattutto di tristezza, a cui sono inevitabilmente legati anche i suoi colleghi, (ex Alcoa, oggi Sider Alloys), in quanto da inizio anno sono scaduti gli ammortizzatori sociali e non è stato ancora deciso il futuro dell’azienda.

Per fortuna, dopo qualche ora, l’uomo è stato convinto a scendere dal traliccio, sebbene lo stato di agitazione degli ex lavoratori del Sulcis e delle loro famiglie prosegue ad oltranza.

VIDEO