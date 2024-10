Nei giorni scorsi il Comune di Bonorva, rappresentato dal Vice Sindaco Aldo Salaris, dall’Assessore Giovanni Fozzi e dalla Responsabile dell’Ufficio Tecnico Floriana Muroni, ha raggiunto un accordo con la Regione Sardegna per concessione in locazione dei locali dell’ex Casa dello Studente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale per la realizzazione della nuova caserma.

Per l’Amministrazione si tratta di un investimento di oltre 60mila euro che, come specificato dal Comune, «ha garantito una nuova casa a questa fondamentale istituzione regionale con una struttura moderna e accogliente. Inoltre, la nuova caserma, consentirà di scongiurare eventuali possibilità di trasferimento del Corpo in altro centro e, contestualmente, permetterà, nei prossimi anni, alle Amministrazioni comunali che si succederanno, anche un discreto introito annuo derivante dall'affitto della struttura».

Inoltre è stata annunciata la realizzazione, nelle prossime settimane, di un intervento sul piazzale interno delle scuole medie, che porterà alla creazione di un parcheggio, «sicuro e adeguato alle nuove esigenze del quartiere».