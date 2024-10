L'ex assessore ai Trasporti della Regione Sardegna, Marco Carboni, accusato di aver aggredito l'ex moglie è stato condannato a nove anni di carcere.

L’episodio risale al 22 settembre 2013 quando, secondo la ricostruzione dell’accusa, nella villetta di Selargius Carboni ha costretto l’ex compagna a spogliarsi e a ulteriori umiliazioni. Dopo essersi introdotto col volto coperto da un casco, fingendo una menomazione alle dita e modificando la voce, avrebbe legato il suocero e la figlia, portando la moglie in camera da letto per afferrarla al collo e costringerla a spogliarsi. I difensori hanno invece sottolineato alcune presunte contraddizioni nel racconti dei testimoni, cercando di smontare l'intero impianto accusatorio in quasi dieci ore di arringhe complessive.

La sentenza dei giudici della prima sezione penale del Tribunale di Cagliari è arrivata questa sera.