C’è aria di festa a Ovodda, con l’arrivo del Carnevale che anche quest’anno promette di soddisfare le attese, nel segno del divertimento collettivo e di una grande partecipazione popolare.

Suoni, danze, colori e una chiassosa euforia condiranno le giornate che caratterizzano il Carnevale, uno degli eventi più amati dell’anno, che punta per la prima volta sulla grande sfilata di carri allegorici in programma per domenica 26 febbraio.

Il fermento che precede l’iniziativa è palpabile: tanti giovani si stanno organizzando per allestire, nei diversi paesi che hanno deciso di partecipare, i carri più scenici e spettacolari che concorreranno non solo per il gusto di fare festa insieme ma anche per ambire al consistente montepremi di €. 2.500,00 messo in palio e da suddividere tra il primo, il secondo e il terzo di una classifica stabilita da un’apposita Giuria.

Saranno le atmosfere caraibiche, affascinanti e trasgressive, ad animare il Carro allegorico ispirato alla Giamaica che si sta completando a Ovodda in queste ore. La terra del reggae, dove si balla e si suona ad ogni ora del giorno e della notte ha suggerito il “clima” da ricreare per la sfilata degli ovoddesi che apriranno le porte dell’accoglienza.

Oltre al Comune di Ovodda, nell’organizzazione del Carnevale sono coinvolte numerose Associazioni del centro barbaricino tra cui il Centro Commerciale Naturale, la Pro Loco, il Coro Polifonico “Zente Sarda”, Ovodda Corse, l’Avis, la Polisportiva, Caccia e Pesca e l’Acr.

Per l’occasione i diversi punti ristoro saranno attivi, così come le strutture ricettive garantiranno il servizio per chi vorrà soggiornare durante il periodo interessato ai festeggiamenti.

Sardegna Live seguirà l’evento in diretta per consentire anche a tutti coloro che sono lontani e impossibilitati a raggiungere Ovodda di assistere alla manifestazione.

Dove mangiare e dove dormire

Agriturismo Badu e Honne

Tel. 3403140863-3472543116 – 078454103

LOC Badu e Honne



Agriturismo Perughe

Tel. 3402766795-3475240724

LOC Perughe

Pizzeria da Solianu di Soru Stefano

Tel. 3475285286

Via Vittorio Emanuele

Trattoria da Pippo

Tel. 3899598200

Via Umberto 6

Bed and Breakfast Sos Mazzones di Antonio Maccioni

Tel. 349 7577843

Via Olbia 20

B&B Sos Mazzones di Giovanni Maccioni

Tel. 3