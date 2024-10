E' una situazione "drammatica" quella descritta per l'ospedale San Francesco di Nuoro in una lettera firmata dai consiglieri regionali di LeU. "Si registrano nuovi casi nel reparto Covid che porta a nove il un numero del personale contagiato: 4 medici, 4 OSS e un'infermiera, con un allarmante incremento dei contagi registrato in questi ultimi giorni". Lo denunciano Daniele Cocco ed Eugenio Lai, che hanno inviato una lettera aperta al presidente della Regione Christian Solinas al quale chiedono di individuare nuovi spazi e assumere nuovo personale.

"Allo stato attuale il personale in servizio presso il reparto Covid è costituito solo da sei medici turnisti (più la responsabile), a fronte di un organico necessario di 18 medici stimato in base all'intensità di cura (semi-intensiva) e al numero dei posti letto (33) - scrivono i consiglieri - Purtroppo le criticità dovute alla carenza di personale non si limitano solo al reparto Covid ma anche al Pronto Soccorso e ad altri reparti dove il lavoro del personale sanitario è reso ancora più gravoso, in questo particolare periodo di emergenza, da intolleranti turni di servizio e in difficili condizioni operative e di sicurezza sanitaria".

Secondo gli esponenti di LeU, la struttura ospedaliera "non riesce più a garantire i servizi sanitari ai cittadini perché mancano i medici e le strutture non solo per le urgenze ma anche per le visite e gli interventi già programmati su pazienti non contagiati. Questa situazione comporta gravi ritardi e disagi agli assistiti, generando preoccupazione e incertezza per tutti pazienti che vedono l'Ospedale San Francesco" come il più importante riferimento sanitario del territorio", concludono Cocco e Lai.