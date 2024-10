Un'altra spiaggia di Olbia è stata liberata da ombrelloni e lettini che la occupavano abusivamente. Il blitz è stato condotto dal Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Guardia costiera di Olbia, coordinato dalla Direzione Marittima del Nord Sardegna.

Le forze dell'ordine sono entrate in azione in una spiaggia in località Su Sarrale dove, nella nottata di ieri, sono stati sequestrati 45 ombrelloni, più di 100 lettini e sdraio e altre 25 attrezzature, che occupavano abusivamente il tratto di spiaggia.

Nel fine settimana la Guardia costiera di Olbia ha anche intensificato i controlli nelle aree marine, elevando cinque verbali per complessivi 5mila euro a carico dei proprietari delle imbarcazioni sorprese all'interno dell'Area marina protetta di Tavolara-Capo Coda Cavallo.