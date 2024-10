Ecco il testo della commovente lettera scritta da Valentina Ledda, la mamma della piccola Sofia morta dopo essere stata travolta da uno scaffale alla Metro di Elmas.



"A cosa penso? A quanto è ingiusta questa vita. Cerco delle risposte che non mi arriveranno mai. Potessi cancellare il 2016 lo farei subito... un anno che mi ha dato solo tanta tristezza... un anno crudele, mi ha portato via due persone più importanti della mia vita. Il mio papà, lo amo tantissimo, l'hai fatto soffrire, dandoci la speranza per ben due volte che potesse farcela e poi l'hai portato via da noi per sempre... e io solo so quanto l'avrei voluto questi giorni con me, un sua parola un suo abbraccio, non sarebbe stato meno doloroso ma più confortante sicuramente, mi sarei sentita più protetta, la protezione che solo un papà ti può dare... poi dopo un mese e mezzo ti sei preso pure l'amore mio più grande, la mia vita".

"Perché lei? Perché? Era una bambina dolcissima, regalava sorrisi per tutti baci a abbracci, lo dicevo sempre: era la bambina perfetta. Forse è per questo che hai voluto che diventasse un Angelo? Ma io non ti perdonerò MAI. E ora mi trovo qui... con il cuore a pezzi, ma che devo riuscire a ricucire velocemente per amare nuovamente un'altra principessa... Lei che in questi nove mesi ha sentito e provato tutto il dolore di quest'anno così triste... Spero che sia forte come il suo nonnino, e che assomigli tanto alla sua sorella maggiore, anche se saranno due persone diverse. Chissà se riusciremo ad essere dei bravi genitori, ora tutto è cambiato e le paure sono aumentate, ma sono sicura che l'amore per te sarà altrettanto grande".

"Solo ora trovo forse le parole giuste per ringraziare le persone che ci sono state vicine. Iniziando dal mio paese d'adozione Sinnai, che ha dimostrato tanto affetto verso di noi e la nostra piccola, il sindaco Matteo Aledda che oltre ad aver onorato l'ultimo saluto della nostra piccola con il lutto cittadino è stato vicino a noi fisicamente e umanamente, e tutta l'amministrazione comunale, i carabinieri, la forestale e il corpo della polizia municipale, dal comandante sig. Luciano a tutti i vigili. Grazie al conforto spirituale e umano del nostro parroco Don Giovanni Abis (prima di essere prete è un grande uomo, Sofia l'aveva capito il giorno del suo battesimo, regalandoli un sorriso mentre il sacerdote le fece il segno della croce nella fronte)".

"Grazie anche al mio paese d'origine, che mi sono stati ugualmente vicini e al sindaco Mario Puddu per le parole dette quando ha saputo dell'accaduto. Grazie alle Le Ciribiricoccole Scuola Materna Paritaria, e alle maestre Rosse