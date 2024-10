Una lettera con un proiettile indirizzata al sindaco di Nurri, comune di 2.200 abitanti della provincia di Cagliari, è stata bloccata al Centro di smistamento delle Poste di Elmas-Cagliari.

Gli operatori delle Poste si sono accorti che dentro una busta in cui era segnato solo il nome e il cognome del primo cittadino, Antonello Atzeni, ricandidato alle prossime elezioni amministrative, c'era un oggetto metallico. Il fatto è stato, dunque, segnalato alla Polizia e sul posto sono intervenuti gli agenti della Scientifica e della Digos.

Nella busta non c'era alcun messaggio. Gli inquirenti hanno avviato le indagini per capire da dove è stata spedita la lettera. Il proiettile sarà analizzato per verificarne il tipo è l'eventuale provenienza.

Inoltre, in questi giorni sarebbero arrivate anche altre lettere minatorie indirizzate ad amministratori pubblici su cui la Digos sta indagando. Poche settimane fa, sempre al centro di smistamento delle Poste di Elmas era stata intercettata una busta esplosiva indirizzata alle sedi di Equitalia e Agenzia delle Entrate di Sassari.