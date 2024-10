Enrico Letta è arrivato in Sardegna, dove oggi terrà un comizio elettorale a Cagliari, per poi recarsi a Sassari. Questa mattina il leader del Pd ha voluto incontrare sul lungomare Poetto i rappresentanti della comunità Lgbt, al chiosco Fico d'India.

Un incontro non previsto, in seguito al quale Letta si è spostato presso la sede del Pd, in via Emilia, per la conferenza stampa. L'incontro arriva a pochi giorni di distanza dalla vicenda che ha visto un militante Lgbt salire sul palco della Meloni, proprio a Cagliari, per contestarla.

Nello stesso giorno, diversi manifestanti arcobaleno avevano strappato alcuni cartelloni di propaganda politica della leader FdI, riprendendo il tutto e suscitando le polemiche.