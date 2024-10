Le parole del “meteorologo” francese che tanto scalpore hanno destato nei giorni scorsi, sembra abbiano l’aria della ennesima sparata, cavalcata in seguito dalla cronaca, in seguito travisata e generalizzata.

Laurent Cabrol si occupa delle previsioni meteorologiche, ma il suo percorso di studi e la sua carriera, fino agli ultimi anni, si sono tenuti piuttosto distanti dal settore meteorologico.

Le previsioni stagionali, che ricordo essere sperimentali, vengono elaborate attraverso dei modelli matematici, che prendono in considerazione una moltitudine di parametri, individuando alla fine principalmente le anomalie rispetto a una circolazione media.

La tendenza che emerge per i prossimi mesi, vede un progressivo consolidamento della stagione estiva, a partire dalla prossima settimana. Giugno viene infatti considerato dai vari modelli (stranamente quasi all'unanimità) come un mese senza particolari anomalie sul territorio italiano, anche se la circolazione fresca di maestrale potrà essere ancora piuttosto frequente, limitando le incursioni del caldo anticiclone nord Africano.

I mesi di Luglio e Agosto vengono visti dai principali 5 modelli di calcolo, anche essi nella media climatologica, questo vorrà dire una buona proporzione tra periodi caldi governati dall’anticiclone Africano e rinfrescate da maestrale.

Una tendenza che delude chi si attendeva una estate fresca e piovosa come il 2002, ma anche per chi, forse con un po’ di masochismo, si augurava una stagione bollente come il 2003 e in parte anche il 2012.

I bilanci li faremo comunque a fine stagione. Andrea Murgia