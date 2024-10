C’è una Primavera che fiorisce d’estate, ha i colori rossoblu ed è raccolta nel libro che Angela Latini ha voluto documentare, con punte di romanzo e di finzione utili a rendere più accattivante l’insieme.

L’autrice racconta dell’esperienza vissuta dalla Primavera del Cagliari calcio in occasione di un ritiro precampionato tenutosi tra i monti di Ovodda. Rivela di un amore, esploso davanti alla televisione, per la squadra che fu di Gigi Riva, quando ancor bambina le immagini in bianco e nero dello storico scudetto le rimasero impresse nella memoria.

Una passione che ha accompagnato la sua crescita e che nell’insolita trasferta della squadra giovanile ha suggerito la stesura del volume “L’estate di una Primavera rossoblu”, edito da Condaghes.

Ieri mattina il libro è stato presentato nell’auditorium del paese, nel corso di un incontro coordinato dalla fiduciaria della Scuola Primaria Maria Natalia Bussu, alla presenza dei bambini frequentanti l’istituto, di Gianfranco Matteoli e Gianluca Festa, promotori di quella fantastica iniziativa.

<<Per me è stato un ritorno all’infanzia, un viaggio che mi ha riportato indietro nel tempo - ha detto chiaratamente commosso Matteoli -. Il mio cuore ha radicato qui le sue origini e ho voluto condividere con i miei ragazzi un’esperienza così forte e straordinaria>>.

L’entusiasmo ha condito anche le parole di Gianluca Festa. <<Ovodda è un paese molto ospitale e nello stesso tempo educato, discreto. I ragazzi dormivano in tenda, si alzavano alle sei del mattino, si allenavano, misuravano forza e determinazione in un contesto nuovo e stimolante>>.

Il Sindaco Cristina Sedda ha regalato alle scuole la maglia che i calciatori della Primavera avevano autografato in occasione del soggiorno ovoddese.