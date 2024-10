L'estate di Grillo: niente social network, ma "faccia a faccia" con i cittadini

La Nuova Sardegna racconta delle "incursioni popolane" durante le quali il leader del Movimento 5 stelle si confronta con la massaia, il barista, il pensionato. Niente web, niente social network, ma confronti faccia a faccia.

Beppe Grillo sonda gli umori popolari degli italiani dalla Gallura, dove si trova per trascorrere un periodo di vacanza.

Grillo, secondo chi l'ha incontrato, non rifugge il confronto e non si tira indietro.

Ascolta tutti, dice la sua su ogni argomento e propone la panacea a 5 stelle. Con la pazienza dello showman consumato non si tira indietro quando c’è da fare una foto. Il web diventa lo specchio sbiadito, la cronaca differita del viaggio di Grillo per la Gallura. [....] Tre giorni fa tappa a sorpresa a Golfo Aranci, nel ristorante Gente di mare, uno dei più frequentati del paese. Foto di rito, finita sul web, e lunga chiacchierata con tutti i clienti su cosa non funziona in Italia.