I profumi delle piante autoctone officinali della Sardegna per una vacanza all'insegna dell'aroma-cromo terapia.

L'Essenza, affittacamere immerso nella natura di Torpè, sulla costa nordorientale della Sardegna in provincia di Nuoro, propone ai suoi ospiti un percorso sensoriale.

Questo ecoresort, aperto tutto l'anno, riprende l'architettura di un nuraghe quadrilobato.

Si può dormire in una delle quattro 'camere pinnettos' circolari in pietra, con tetto in frasche e telaio d'alberi resistenti, per seguire uno dei percorsi suggeriti dai proprietari.

Percorso 'Depurazione' nella camera Mirto: aromaterapia con olio essenziale di mirto di Sardegna, cromoterapia in ambiente bianco.

Percorso 'Equilibrio' nella camera Ginepro: aromaterapia con olio essenziale di ginepro di Sardegna, cromoterapia in ambiente verde. Percorso 'Relax' nella camera Lavanda: aromaterapia con olio essenziale di lavanda di Sardegna, cromoterapia in ambiente viola.

Percorso 'Energia' nella camera Elicriso: aromaterapia con olio essenziale di elicriso di Sardegna, cromoterapia in ambiente giallo.