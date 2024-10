Nel pomeriggio di ieri, personale della Squadra Mobile ha notificato l’ordinanza che dispone il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, emessa dal G.I.P del Tribunale di Sassari, nei confronti di un 42 enne, sassarese, poiché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali in danno dell’ex convivente.

La delicata attività, svolta dagli investigatori della Squadra Mobile ha preso avvio dopo che la donna si era rivolta in Questura per denunciare le continue umiliazioni, aggressioni fisiche e verbali cui la sottoponeva l’allora compagno, infliggendo alla stessa una serie continua di sofferenze fisiche e umiliazioni, per futili motivi, costringendola in diverse occasioni a ricorrere alle cure mediche.

In particolare, dall’attività di indagine è emerso che la vittima veniva continuamente minacciata di ritorsioni se avesse parlato con la polizia. I maltrattamenti sono andati avanti per un periodo di circa due anni, fino a quando la donna ha trovato la forza di ribellarsi, allontanando l’uomo dalla sua abitazione, e denunciando il suo aguzzino.

In caso di mancata osservanza delle prescrizioni disposte dal GIP, dott.ssa Carmela Rita Serra, potrà essere applicata nei confronti dell’uomo una misura più grave, quale gli arresti domiciliari o la custodia in carcere.