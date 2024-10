Nell’ambito delle commemorazioni per il centenario dell’inizio della 1ª Guerra Mondiale, ha preso il via stamane, all’interno della splendida cornice del Comprensorio Polisportivo Militare dedicato al Generale “G. ROSSI”, la manifestazione denominata “L’Esercito Marciava…”.

La commemorazione ha avuto inizio con la solenne cerimonia dell’alzabandiera alla presenza del Comandante del Comando Militare Autonomo della Sardegna Gen. C.A. Claudio TOZZI, del Prefetto di Cagliari Dott. Alessio GIUFFRIDA, del Sindaco della Città di Cagliari Massimo ZEDDA, e delle più alte cariche Civili, Militari e Religiose dell’Isola.

Dopo una breve allocuzione del Prof. Aldo Accardo Presidente del Comitato Storico Scientifico per il centenario della Prima Guerra, la commemorazione è proseguita con la consegna ad alcuni studenti, pronipoti di soldati sardi partiti per il fronte, delle copie degli stati di servizio dei loro bisnonni. A seguire la Banda musicale della brigata Sassari ha interpretato alcuni brani che fecero da cornice all’epoca del 1° conflitto Mondiale fra cui, i più significativi, “4 Maggio”, “Le Ragazze di Trieste” “Il Piave”.

Il programma è proseguito con la benedizione della “Campana del Dovere” e dopo 10 rintocchi suonati da una mamma e da un padre di un militare, da una crocerossina, dal Sindaco di Cagliari, dal Monsignore in rappresentanza di S.E.R. il Vescovo, e dal Cappellano Militare del CMASA in ricordo dei 100 anni dalla Grande Guerra, il Col. Enrico ROSA, Comandante del 151° Reggimento fanteria “SASSARI” sulle note dell’immancabile inno “DIMONIOS”, insieme al Decano del 151° Reggimento fanteria “SASSARI” ha dato il via alla staffetta militare che attraverserà tutta l’Isola.

La tappa sarda della manifestazione prevede l’impiego di 31 militari che si alterneranno portando, alla stregua di tedofori, il Tricolore Italiano (simbolo di unità nazionale) correndo ininterrottamente 24 ore su 24.

I tedofori militari attraverseranno 23 Comuni dell’Isola percorrendo circa 250 km da Cagliari a Sassari, dove giungeranno nel pomeriggio di domani, lunedì 18 maggio.