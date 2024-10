L’Esercito Italiano partecipa alla “66ª FIERA INTERNAZIONALE DELLA SARDEGNA” in programma, da venerdì 25 aprile fino a lunedì 5 maggio, presso quartiere Fieristico di Cagliari.

Alla manifestazione fieristica, annoverata dallo Stato Maggiore Esercito, fra le attività espositive autonome di Forza Armata a connotazione nazionale, l’Esercito Italiano sarà rappresentato con uno stand illustrativo promozionale, progettato e realizzato dal Comando Militare Autonomo della Sardegna.

All’interno, il padiglione “D”, che ospita lo stand dell’Esercito Italiano, è stato suddiviso per diverse aree tematiche in cui è possibile visionare: un’area a connotazione operativa, nella quale vengono illustrate le caratteristiche e le peculiarità dei materiali e degli equipaggiamenti impiegati dalle Unità Operative dell’Esercito Italiano nelle missioni internazionali; un’area storica, dedicata alla Grande Guerra, con l’allestimento di una mostra storica e l’esposizione di importanti cimeli storici, a cura del Club Modellismo Storico Cagliari; un’area culturale con l’esposizione di libri, testi e riviste militari, storiche e contemporanee, messe a disposizione dalla Biblioteca Militare, del Comando Militare Autonomo della Sardegna.

Nell’area espositiva esterna, antistante lo stand della forza Armata, è stata allestita una mostra statica di mezzi e materiali in dotazione alla Forza Armata, in cui i visitatori potranno salire a bordo del VTML “LINCE”, impiegato dalle Unità Operative dell’Esercito Italiano nelle varie missioni nazionali internazionali, visionare il “Terminale Satellitare Multibanda Carrellato TSM 231”, impiegato dalle Unità Trasmissioni dell’Esercito Italiano ed osservare da vicino il veicolo telecomandato “WHEELBARROW MK8 PLUS”, il ed il battello pneumatico modello “ZODIAC” utilizzato dalle Unità Genio della Forza Armata.

Presso lo stand dell’Esercito, sarà inoltre presente un team composto da personale qualificato, coordinato dall’Ufficio Comunicazione del Comando Militare Autonomo della Sardegna, che illustrerà ai giovani interessati le diverse opportunità formative/professionali offerte dalla Forza Armata, utili informazioni sull’iter concorsuale previsto per i diversi concorsi della Forza Armata e consentirà ai giovani visitatori di collegarsi on-line sul sito del Ministero della Difesa, per visionare i bandi di concorso banditi per entrare a far parte della forza armata.