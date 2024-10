Anche nell’anno appena trascorso si sono registrati importanti intervenni da parte dell’Esercito. In particolare, grazie all'addestramento e alla capacità "dual-use" della FA, la componente delle Forze Armate è intervenuta, a sostegno della popolazione in Sardegna sin dalle prime ore dell'emergenza maltempo che ha colpito in modo particolare la città di Olbia, nella notte tra il 18 e il 19 novembre scorso.

Nella città sarda sono stati impiegati 76 uomini e 37 mezzi speciali del genio che hanno percorso 11.584 chilometri, movimentato oltre 4300 metri cubi di rifiuti ingombranti e detriti, distribuiti "porta a porta" 5.822 quintali di aiuti umanitari.