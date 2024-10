Certamente non gli si può rimproverare di non essere coinvolgente con i giovani. Don Alessandro Cossu, 40enne di Tempio Pausania, oggi alla guida della parrocchia di San Teodoro, è un prete carismatico, un amico dei ragazzi e una guida nel contempo. Un prete senza dubbio diverso da come siamo abituati e questo potrebbe sicuramente destabilizzare qualcuno. Ma la sua voglia di stare con i giovani e insegnare la Parola di Dio delle volte in maniera diversa fa parte del suo modo naturale di vivere la vita accompagnato dalla guida del Signore. E come ha detto lui “per dimostrare che anche la Parrocchia può essere un luogo gioioso”. Frase di accompagnamento a un video da lui stesso pubblicato su Facebook dove canta “L’esercito del Cristo”, adattando nuove parole alla canzone tormentone dell’estate “L’esercito del selfie”. Un video diventato virare in pochissimo tempo.

Ed ecco invece il video pubblicato un paio di giorni fa da “susy susy” su YouTube dove don Alessandro e i ragazzi della terza media cantano e ballano “L’esercito del Cristo” al termine della celebrazione della Santa Messa per il sacramento della Confermazione.

Presente anche il vescovo Sanguinetti che al termine dell’esibizione dice: “Questa è la Chiesa che mi piace”, affermazione accompagnata da uno scroscio di applausi.