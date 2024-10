Sono giorni di attesa per gli artigiani sardi in coda telematica per il bonus. Nell'Isola il totale dovrebbe raggiungere quota 43.184 (esclusi quelli che dovrebbero percepire una pensione) tra titolari (27.706), soci (4.190), amministratori (9.551), e altre cariche (1.737). Sono quasi 17mila in provincia di Cagliari, 15mila nel Sassarese, quasi 8mila in provincia di Nuoro e poco più di 3mila a Oristano.

Le stime sono fornite dagli Uffici Studi di Confartigianato Imprese Sardegna e Veneto, che hanno lavorato insieme per analizzare la situazione dei lavoratori autonomi che possono accedere alla misura di sostegno al reddito di 600 euro netti come stabilito dal Decreto "Cura Italia".

"Il crash del sistema informatico INPS era del tutto prevedibile - commenta Antonio Matzutzi, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna - perché il numero delle imprese chiuse nell'isola è preoccupante. È il numero di chi ha bisogno di questa piccola somma è in crescita".

Confartigianato, da oggi e per i prossimi giorni, affiancherà le imprese assistendo chi ha bisogno di aiuto per la presentazione della domanda online attraverso il patronato INAPA Confartigianato.