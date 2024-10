“L’eccellenza non è mai un caso, un incidente... è il risultato di una grande intenzione, di un grande e sincero sforzo e di una esecuzione intelligente. Rappresenta la saggia scelta di molte alternative... scelta... non possibilità... che determina il tuo destino”. Aristotele

Organizzare un evento che sia perfettamente sincronizzato, ben pianificato, ben condotto e soprattutto memorabile richiede la supervisione e il lavoro di un professionista esperto e preparato.

Flessibilità, motivazione, grandi doti comunicative networking, occhio attento ai dettagli, doti organizzative, skill nelle pubbliche relazioni, abilità di leadership, diplomazia, consapevolezza del mercato e tanta creatività sono caratteristiche fondamentali di chi si approccia al mondo degli eventi.

La “Oggi Sposi & Exclusive Wedding” con esperienza pluridecennale è sinonimo di qualità e garanzia e da vita ad esperienze sensoriali che sfociano in emozioni uniche, irripetibili e che vivranno nel tempo e nelle memorie di quanti hanno potuto godere delle magiche atmosfere create ad hoc. Negli anni ha costruito la propria reputazione sulla capacità di creare scenografie uniche, matrimoni da favola, interpretando i sogni e i desideri dei propri sposi.

Realizza matrimoni su misura all’ insegna del buon gusto, dove semplicità ed eleganza, raffinatezza, tradizione e innovazione si intrecciano con le emozioni più vere e più pure creando un perfetto equilibrio.

Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, fondatrici, designers e art director della società, attraverso il loro background, entrano in contatto con i propri clienti e danno vita ai loro sogni attraverso un design meticoloso, accurato e intenzionale.

Grazie allo spiccato senso estetico che le contraddistingue e all’innata curiosità per tutto ciò che le circonda, trovano ispirazione da tutte le forme di vita, siano esse provenienti dalla natura, dall’arte, dalla moda, dall'architettura e dalle storie dei propri clienti.

Credono che ogni singolo dettaglio, ogni singolo particolare abbia un impatto importante su ogni evento e sull’ambiente che lo circonda, creando un’armonia indiscussa.

Il loro non è un lavoro, è un privilegio, quello di “raccontare le storie d’amore” incredibili e tangibili... non importa che si tratti di un piccolo e intimo matrimonio davanti alle onde del mare o di un evento multimilionario; l’importante per loro è essere responsabili di raccontare storie creando il lusso negli animi... quel lusso che delizia i sensi... non opulenza... ma lifestyle d’un valore inestimabile... l’arte di dar vita a idee e storie attraverso creazioni e ambienti unici... “creare una festa per l’anima”.

Pur essendo state riconosciute nell’anno 2016 tra i migliori Destination Wedding Planner al mondo ed essendo spesso al centro di interviste ed eventi mondani quali Award Internazionali ed eventi di gala e tra le pagine di riviste patinate del settore, Alessia e Cinzia, non hanno cambiato il loro modo di approcciarsi e curare i propri sposi... infatti li guidano personalmente verso le scelte importanti del giorno che sognano da sempre, attraverso processi e progetti creativi.

Con la stessa passione ed empatia curano e coccolano clienti da ogni parte del mondo sia che essi abbiano scelto una intima cerimonia civile o simbolica o che abbiano esigenze più ampie.

Esperte in destination wedding, Alessia e Cinzia “sposano” i desideri di esclusività degli sposi che scelgono la Sardegna, perla del Mediterraneo, come angolo di paradiso in cui pronunciare il loro “I Do”.

Con la conoscenza del territorio in cui vivono e la loro professionalità unita ai migliori servizi del wedding, regalano ai futuri sposi un’esperienza speciale ed unica che si distingue per magia ed intimità... carpendo quello che è il loro desiderio massimo ed il trend attuale... quello di nozze “esperienziali” da tenere nel cuore.

Ma quali sono questi progetti creativi?

In un mestiere come il loro, in continua evoluzione, in una costante ricerca di trends, mode, nuove tecnologie ed esigenze professionali, nasce il desiderio di voler coinvolgere i clienti nel processo creativo perché si sentano partecipi del proprio progetto più grande.

Questo è possibile attraverso diversi momenti e mezzi di comunicazione in un linguaggio poetico ed elegante, ma allo stesso tempo esplicativo, che utilizzano ogni giorno.

Partendo dai Mood-Boards “tavole di emozioni”, si tratta di una serie di immagini, tessuti, font, disegni, parole che messi insieme in una sorta di collage fanno capire che “voce” dare al design dell’evento, hanno lo scopo di tracciare una “mappa d’ispirazione” da seguire per poi poter creare il progetto vero e proprio. E’ una rappresentazione che trasmette a livello emotivo, freschezza, calore, stupore, romanticismo.

Ai Mood-Boards fanno seguito poi gli Style Boards veri e propri progetti realizzati attraverso Mock-Up creativi e Wedding Rendering fotografici in 3D.

Gli sposi potranno scegliere se sviluppare il proprio progetto nuziale in modo emozionale sentendo il profumo della carta, ammirando i bozzetti a matita, acquerellati oppure in modo trendy attraverso rendering e processi grafici.

Il Mock-Up creativo è il processo più legato al fattore “sensazione romantica”, si realizzano bozzetti realistici per dare un’ idea visiva di ciò che poi vedranno realizzato, prevede quindi quale sia l’esito finale dell’allestimento privilegiando l’aspetto delle emozioni che si animano nei tratti a matita e nelle sfumature delle artistiche pennellate di colore.

Dal Mock-Up creativo al Wedding Rendering il passo è breve infatti è semplice passare dal progetto a matita al progetto in rendering fotografico in 3D. Adatto alle coppie più tecnologiche e modaiole infatti attraverso elaborazioni grafiche d’alto livello professionale si darà vita ad una realistica anticipazione del design dell’evento, partendo dalla cerimonia al ricevimento, fino agli angoli tematici creando l’intera parte scenica dell’evento.

Oggi Sposi & Exclusive Wedding è un’azienda capace di garantire ai propri clienti l’eccellenza in tutti i servizi forniti; (già dal primo incontro in cui si tessono le trame di un rapporto di stretta empatia e fiducia) tra cui splendide realizzazioni Hand-Made con la creazione della Wedding Stationery (partecipazioni, menù ecc) a cui danno il tocco finale la bella arte calligrafa a mano su carte pregiate, o la moderna grafica e stampa tipografica digitale creata dai propri artisti calligrafi e grafici, per creare straordinari corredi di nozze.

Alla loro vena romantica va di pari passo l’arte floreale, infatti curano direttamente sia il design che la creazione di atmosfere e scenografie di Flora & Art e dettagli di stile che rendono le atmosfere uniche.

L’arte è in ogni cosa che l’occhio apprezza per armonia di linee e colori e si traduce in bellezza e piacere per chi guarda. E l’arte floreale non è da meno, infatti essa è un’arte multisensoriale che tra proporzioni, equilibri, armonie e contrasti unita a colori e profumi crea atmosfere allo stesso tempo reali e surreali.

Alessia e Cinzia progettano con creatività e realizzano con arte, armonia ed equilibrio composizioni e allestimenti floreali utilizzando le conoscenze acquisite durante gli svariati corsi e percorsi formativi specializzati, tenendo ben presenti teorie e tecniche di progettazione.

Secondo le richieste del “cliente sposo”, utilizzando la conoscenza del disegno e delle proprietà dei materiali, selezionano fiori, foglie, fronde, piante e accessori necessari, in armonia con il contesto delle location prescelte e al contesto storico-artistico in cui si collocano. Ed ecco che boccioli di fiori e frasche diventano strutture per lampadari, tessuti e fiori profumati diventano splendidi backdrops o quadri d’eccellenza botanica, tappeti erbosi rivestono pavimenti delle chiese... un po’ stiliste, un po’ scenografe utilizzando fiori e verde come pennelli e colori per creare decorazioni uniche e originali, capaci di trasformare spazi spogli e semplici in luoghi stupefacenti e matrimoni spettacolari nell’armonia del bello dove gli ambienti si animano di nuova luce attraverso anche l'ultimo dei trend “Emotional Light” la nuova esperienza sensoriale creata dalla tecnologia delle luci che si stanno dimostrando essere il futuro delle emozioni protagoniste assolute nella magia della notte.