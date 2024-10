L'Ente Parco di La Maddalena potrà esercitare il diritto di prelazione sull'isola di Budelli.

Il Tar della Sardegna ha respinto, infatti, la richiesta di sospensiva degli avvocati di Michael Harte, il magnate neozelandese che a ottobre aveva acquistato l'isola e poi impugnato gli atti per la prelazione.

"Con l'ordinanza pubblicata ieri - si legge in una nota dell’Ente Parco - il giudice ha riconosciuto la piena legittimità degli atti assunti dall'Ente Parco, che pure erano stati adottati nel pieno delle festività natalizie, con una vera e propria lotta contro il tempo per presentare tutti i documenti necessari, dando così la possibilità di proseguire nel dibattimento in corso presso il giudice fallimentare di Tempio Pausania e di vedere finalmente l'Ente divenire, nei prossimi mesi, proprietario dell'isola".