Gian Daniele & Desolina rappresentano il fenomeno del momento. Il giovane pastore sardo, nativo di Perfugas, con le sue incursioni in compagnia della pecora Desolina ha totalizzato milioni di visualizzazioni in tutto il mondo.

Ogni sketch che li vede protagonisti genera interesse e diventa virale. È accaduto con lo spot improvvisato in favore della Vivident, con la pecora che fa scuola guida su strade tortuose o pesca, a bordo di un lago, sotto gli ombrelloni colorati e con gli inseparabili occhiali da sole.

E.JA Energia ha blindato l’insolito duo, vincitore del Premio Sardo dell’anno 2016 indetto da Sardegna Live, per una campagna pubblicitaria ad alto tasso di divertimento, coinvolgendolo in una serie di irresistibili mini sitcom. Gli spot, a breve, saranno trasmessi anche sui canali SKY e sull’emittente televisiva di Videolina ampliando la diffusione e di conseguenza il grado di popolarità che gioca su spontaneità e simpatia.

“E.JA produce, promuove e commercia energia elettrica e lo fa, per precisa scelta, destinando il proprio lavoro alla Sardegna – spiega Mauro Montaldo, presidente di E.ja SPA -. In un mercato caratterizzato da “grandi ed esperti” preferiamo essere “locali e capaci”.

Una scelta “identitaria”, quindi, che mira al rapporto diretto con l’utenza.

“Ci sentiamo onorati della fiducia e dell’attenzione che riceviamo dai molti che con noi credono in un territorio verso cui sentiamo obblighi di rispetto e di tutela. – prosegue Montaldo - In questa nostra comune realtà viviamo, da sardi, le necessità e le idee dei sardi. Ogni giorno ci riconoscono il valore dell’ascolto, del rispetto, del posto fisso e del curare la crescita. Ci dichiariamo stupiti del fatto che il nostro modo di essere sia molto “moderno” mentre noi lo viviamo come un impegno di serietà che ci riporta al gusto “antico” che viene dalla soddisfazione del saper fare. L’energia è elemento insostituibile e per questo il nostro voler mettere ogni giorno la faccia lo consideriamo quale atto dovuto verso i molti Clienti che, condividendo con noi un’esperienza, mettono sul tavolo, oltre alla propria faccia, le proprie quotidianità domestiche o la fatica di un onorato lavoro”.

“Abbiamo scelto come testimonial della nostra società Gian Daniele Calbini e la pecora Desolina – conclude il presidente - perché rappresentano l’immagine di una Sardegna che riesce a coinvolgere e divertire dando forza alla sua storia, alle sue tradizioni e alla sua cultura. Gian Daniele, infatti, rappresenta un ragazzo semplice e portatore di valori umani, gli stessi che da sempre rappresentano la mission della nostra Società”.