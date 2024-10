“Impegnata per motivi di servizio in una conversazione telefonica con un utente, si avvedeva del progressivo stato di grave difficoltà personale in cui versava il cittadino a seguito del sopraggiungere di un'improvvisa affezione e, benché non richiesto dall'interessato, dimostrando spirito d'iniziativa non comune, attivava un immediato soccorso al cittadino che, grazie al tempestivo intervento, riceveva le opportune cure presso una struttura ospedaliera dove veniva ricoverato e dove venivano scongiurate peggiori conseguenze per la salute”.

Con questi presupposti il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha conferito un encomio all'istruttore di Vigilanza Maristella Corrias. L'agente di polizia locale non soltanto ha prontamente compreso la gravità della situazione dell'uomo, ma lo scorso venerdì 4 settembre ha anche richiesto l'immediato intervento dei sanitari, affinché ricevesse le cure necessarie. A consegnare il riconoscimento all'agente Corrias “per aver operato senza indugio e con particolare competenza e professionalità”, anche l'assessore alle Politiche della sicurezza, Paolo Spano.

Alla cerimonia ospitata questa mattina al Palazzo Civico di via Roma 145, con tutti i protocolli anti Covid-19, il capitano Franco Podda e il comandante della polizia locale Mario Delogu. “È la prima volta - ha rimarcato Delogu, visibilmente emozionato - che viene applicato l'articolo 40 del regolamento speciale del Corpo della Polizia Municipale”.