Sono due le tappe in Sardegna dei “J.P. & The Soul Voice” con “L’emozione del Gospel 2019”. I due eventi sono organizzati dall’Associazione Culturale Music&Movie con il patrocinio dei Comuni di Sassari e Alghero, della Fondazione Alghero e della Fondazione AIRC.

La tappa sassarese è in programma giovedì 26 dicembre alle 21.00, all’Auditorium provinciale di via Monte Grappa a Sassari, mentre la seconda venerdì 27 alla stessa ora, al Teatro Miramare di Alghero.

Il gruppo americano vede come leader e fondatore è John Polk, pastore e musicista gospel con esperienze in ambito internazionale e ha avuto modo di esibirsi nei grandi raduni di cori gospel dell'area di Disney World, non tardando a farsi notare e apprezzare da leggende quali Donnie McClurkin e Yolanda Adams, che li hanno inseriti come coristi nelle loro tournee nazionali.