Oggi vertice in Consiglio regionale dei capigruppo di centrodestra con il presidente dell'Assemblea Michele Pais e l'assessore del Bilancio Giuseppe Fasolino per lavorare sulla legge omnibus 2. Difficile, tuttavia, che l'assestamento veda la luce prima di agosto.

L'ammontare dovrebbe aggirarsi intorno a 150 milioni di euro circa a valere, in parte, sul rendiconto appena approvato dalla Giunta, ma che dovrà ottenere anche il via libera dell'Aula e prima ancora della Corte dei Conti, in parte su maggiori entrate ed economie degli assessorati.

L'assestamento di bilancio servirà a scorrere ulteriormente la graduatoria del fondo Resisto con uno stanziamento variabile trai 10 ai 20 milioni di euro, conterrà i 20 milioni promessi dal governatore Solinas per l'agricoltura, ma anche fondi per i Consorzi di bonifica, per confermare i progetti per i lavoratori nelle aree di crisi e forse per rifinanziare la legge sull'artigianato. In parte, poi, si cercherà di dare risposta alle istanze territoriali rimaste inascoltate nella manovra 2022. Al vertice di oggi hanno preso parte il capogruppo della Lega Pier Luigi Saiu, il capogruppo di FdI Francesco Mura, Emanuele Cera per Forza Italia, Roberto Caredda per il Misto.