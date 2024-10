Si parlerà della legge nazionale sui Piccoli Comuni sabato 2 dicembre a Bono. Alle 17.30, infatti, la sala della comunità montana ospiterà un incontro dal titolo "Strumenti per contrastare lo Spopolamento”, al quale parteciperanno al quale parteciperanno il segretario Provinciale Gianpiero Cordedda, quello cittadino di Bono Gianmario Marteddu, il senatore Silvio Lai, la deputata Giovanna Sanna ed il Presidente dell'Anci Emiliano Deiana.

L’iniziativa è la prima di una serie di incontri pubblici promosso dalle segreterie provinciale e cittadina per illustrare e discutere le attività e gli interventi del governo nazionale, a partire dalle novità introdotte dal Decreto Fiscale e da quelle presenti nella manovra di bilancio attualmente in discussione al Senato. Oggetto degli incontri saranno, anche, le iniziative legislative che avranno ricadute dirette sul territorio, prima fra tutte la legge nazionale sui Piccoli Comuni.

La stessa si inserisce in un complessivo programma di informazione e mobilitazione in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, rivolto non solo agli iscritti ma a tutti gli elettori e che vedrà coinvolti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi anche i circoli cittadini e provinciali del Partito.

"Abbiamo raccolto una precisa richiesta che anche durante la fase congressuale è stata formulata da tanti iscritti di Sassari e della Provincia – affermano Gianpiero Cordedda e Gianni Carbini, rispettivamente segretario provinciale e cittadino del Partito Democratico-. Nei giorni scorsi abbiamo incontrato un gruppo di esponenti del nostro partito che in passato hanno ricoperto importanti ruoli istituzionali ed amministrativi e che ancora mettono a disposizione la loro passione politica e la loro grande esperienza. Anche da loro è stata segnalata l'esigenza di coinvolgere direttamente tutte le risorse del PD in vista della prossima campagna elettorale. Crediamo sia utile dare seguito anche a questa richiesta e riteniamo altrettanto utile fornire ai nostri elettori, e ai cittadini in genere, tutte le informazioni relative all'attività parlamentare svolta dai nostri rappresentanti in questa legislatura.