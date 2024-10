Nella giornata odierna, il presidente dell’Anci Sardegna, Emiliano Deiana, ha inviato una lettera al presidente dell’Egas e all’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici, relativa ad alcune scelte che Abbanoa sta adottando o sarebbe in procinto di adottare» relativamente all’applicazione della legge nazionale 175/2016 che regola le eccedenze di personale delle partecipate pubbliche nazionali.

La decisione è arrivata dopo la segnalazioni di alcuni Sindaci sardi. Ciò, si legge nella missiva, «porterebbe l’azienda a dichiarare oltre 200 esuberi nei diversi settori. Stando alle notizie ricevute Abbanoa – scrive Deiana – dovrà rendere noti l’anagrafica, titoli di studio e mansioni dei lavoratori entro e non oltre il 22/02/2018 e, da quella data, l’Agenzia regionale del lavoroavrà tempo fino al 30 marzo 2018 per ricollocare in altre partecipate regionali».

«Ove questo non avvenga – si legge nella missiva – spetterà all’ANPAL Agenzia nazionale provare a ricollocarli sul territorio nazionale entro il 30 giugno e, qualora questo non sia possibile, procedere ai licenziamenti».

In conclusione, il presidente Deiana chiede «di avere notizie ufficiali su quanto esposto in modo da poter rassicurare i Sindaci e ci rendiamo immediatamente disponibili ad un incontro per esaminare la questione».