Sono state messe in pagamento le somme dei Piani Personalizzati della legge 162, che il Comune anticipa per le mensilità di luglio e agosto.

“Come chiesto dal Sindaco Mario Bruno ai Servizi Sociali, si procede al pagamento di queste mensilità utilizzando fondi di cassa – fanno sapere dal Comune - attingendo dal bilancio e sottraendo le somme ad altre incombenze meno urgenti in attesa che la Regione trasferisca gli importi al Comune di Alghero”.

In totale sono pagati 250 mila euro, corrispondenti a 697 progetti personalizzati di 521 utenti. Da ieri sono disponibili per l’incasso i progetti riguardati i privati, mentre a partire da domani sarà possibile incassare anche quelli delle coop che svolgono il servizio.

“Finora la Regione ha trasferito le risorse della Legge 162 fino a Giugno e il Comune ha pagato regolarmente i primi sei mesi. La rendicontazione del fabbisogno della seconda semestralità è stata fatta regolarmente il 20 settembre scorso, così come previsto dalla Regione. Ma la tempistica stabilita dal sistema della rendicontazione – si legge in una nota stampa del Comune - non sempre corrisponde alle urgenze delle famiglie, da qui la decisione del Sindaco di procedere di conseguenza e celermente con l’anticipazione”.