E' caccia all'uomo da ieri notte a Nuoro per catturare i due malviventi che hanno rapinato, poco dopo le 20, nella sua casa di via Alessandro Volta, un impiegato della Asl, Pasquale Carroni, 59 anni, portandosi via circa 30 mila euro.

I due banditi hanno tratto in inganno l'uomo, che vive solo in casa, bussando alla sua porta e qualificandosi con il nome di un vicino. Ma appena il padrone di casa ha aperto si è trovato davanti i due malviventi, travisati e vestiti di nero, che lo hanno trascinato verso il divano, puntandogli addosso un coltello preso dalla cucina.

Poi lo hanno immobilizzato e picchiato, facendosi dire infine dove nascondeva i soldi e scappando con il bottino. Solo dopo una mezz'ora l'uomo, che fortunatamente ha avuto solo contusioni, si è ripreso ed è riuscito a dare l'allarme. Sul fatto indagano gli uomini della Polizia di Stato che hanno setacciato la zona dove è successo il fatto, non trascurando le vie del centro della città.

Ma dei banditi non c'è ancora nessuna traccia. Carroni ha raccontato agli investigatori che i 30 mila euro erano frutto di anni di risparmi e che dovevano servire e breve per riscattare l'appartamento dove viveva, in seguito alla morte della madre, avvenuta tre mesi fa.

Secondo gli inquirenti non è da escludere che i malviventi, entrambi non erano armati, siano andati a colpo sicuro in casa dell'impiegato, sapendo che teneva da parte quella cifra.