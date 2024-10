Con la deliberazione numero 47 dell’11 dicembre, sono state approvate dall’Egas (Ente di Governo delle acque dell'Ambito Unico del Servizio Idrico Integrato della Sardegna) le “Modalità operative di applicazione del Regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII” per l’anno 2016.

Approvato, quindi, il fondo di solidarietà per le famiglie in condizioni di disagio economico il cui importo è pari a 6.586.192 euro che sarà ripartito fra tutti i comuni gestiti dalla Società Abbanoa, in base alla popolazione residente e sulla base della superficie territoriale.

«Un intervento di grande impatto e utilità sociale - ha dichiarato il presidente di Egas, il sindaco di Sassari Nicola Sanna -, che vede coinvolti i comuni nell'individuazione delle famiglie beneficiari del bonus idrico, destinato cioè alla riduzione degli importi delle bollette per il consumo dell'acqua».

Il bonus sarà applicato direttamente da Abbanoa sulla bolletta idrica degli aventi diritto. Per agevolare il lavoro dei vari Comuni, gli uffici dell’Ente di Governo, procederanno, entro i primi giorni della settimana prossima. all’invio della modulistica prevista dall’allegato alla suddetta deliberazione.