Due cani sono stati salvati oggi dagli agenti della Polizia municipale a Cagliari.

Il primo, un maschio adulto simile a uno Yorkshire, è stato recuperato in via Archimede e potrebbe essere stato smarrito da qualcuno. Il secondo, invece, è un cucciolo, un meticcio che è stato trovato legato ad un cassonetto in via Mameli. I due animali sono stati portati al canile municipale.

Sul cucciolo soccorso in via Mameli sono in corso le indagini per individuare chi lo ha abbandonato. "Chi fosse in grado di riferire elementi utili alle indagini - spiegano dalla polizia municipale - può rivolgersi alla Sezione Vigilanza ambientale al numero di telefono 0706773888".