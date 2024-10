Prosegue con successo il ciclo di conferenze sulla legalità promosso dalla Questura di Nuoro e indirizzato agli alunni delle scuole medie e superiori della provincia. Nella giornata di lunedì scorso a Fonni il Questore Paolo Fassari e il capo della squadra mobile Fabrizio Mustaro hanno incontrato i giovani studenti e con loro hanno affrontato i temi inerenti la legalità, le regole e l'importanza di stare dalla parte delle istituzioni.

In aula, accanto agli agenti della Polizia di Stato, c'era il sindaco Stefano Coinu. «I primi cittadini - ha detto il Questore - non devono essere lasciati soli dalle loro comunità ancor prima che dalle altre istituzioni. La nostra presenza qui significa proprio questo. Non bisogna farsi giustizia da soli, non bisogna fare della vendetta la soluzione delle controversie. È importante aiutare gli altri e rendere vivibili i nostri paesi attraverso il dialogo e il confronto».

Grande soddisfazione per l'incontro che si è tenuto con gli studenti è stata espressa dal sindaco Coinu. «La Polizia sta portando avanti un'ottima iniziativa. È di fondamentale importanza coinvolgere le amministrazioni locali per fare in modo che il messaggio sulla legalità avvenga attraverso le istituzioni che fanno corpo unico e agiscono in maniera sinergica. Con grande professionalità il Questore e il dottor Mustaro hanno spiegato ai ragazzi che le istituzioni operano in un'ottica di servizio al cittadino. Gli uomini in divisa non servono né a spaventare né a punire, ma semplicemente a garantire la legalità».