In Sardegna

Francesco Pischedda, un poliziotto di Bosa, è morto la scorsa notte, per le gravissime ferite riportate precipitando in un pendio durante una colluttazione successiva ad un inseguimento con la 'volante' di un furgone a bordo alcune persone sospette lungo la Superstrada 36 a Colico, in provincia di Lecco.