Palo della luce pericolante nel quartiere storico Castello di Cagliari. È la segnalazione di un lettore di Sardegna Live. La foto è di ieri pomeriggio e come si vede chiaramente la base non è ben saldata al suolo.

Si attende un intervento tempestivo per verificarne le condizioni di stabilità dello stesso palo e di sicurezza per scongiurare qualsiasi pericolo per i pedoni e le auto parcheggiate e in transito.