“Questo uovo vuole essere un pensiero di tenerezza per tutti i sacrifici che fai in questo periodo in cui sei costretto a rimanere a casa. I bambini hanno bisogno di uscire, di giocare all’aperto, di assorbire l’effetto benefico del sole primaverile. Hanno bisogno di incontrare i compagni e di giocare insieme”.

Lo si legge in una lettera che il Comune e la Pro loco di Bonnanaro hanno voluto consegnare ai bambini locali, insieme all’uovo di Pasqua.

“Fino ad ora sei stato bravissimo – aggiungono – continua a rispettare le regole e vedrai che presto potremo uscire di nuovo a correre, ridere e giocare come prima e più di prima. Ricorda di non far arrabbiare troppo la tua mamma, di fare i compiti che i tuoi insegnanti ti assegnano. Cerca di essere felice per le festività pasquali e di essere, come sempre, motivo di gioia per gli adulti”.