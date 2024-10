“Tante, troppe uova di Pasqua al cioccolato, perché non le regaliamo a chi non ha scelto di stare in ospedale per sua scelta? Noi abbiamo sbagliato, abbiamo scelto di sbagliare e per questo stiamo qui dentro, ma loro no, i bambini del Microcitemico sono più sfortunati di noi e non meritano di stare lì, rinchiusi tra le mura di quell’ospedale. Possiamo regalarle a loro?”.

Detto, fatto: un bellissimo gesto concepito ieri mattina e messo immediatamente in pratica quest’oggi. I detenuti dell’Istituto minorile di Quartucciu hanno ricevuto come dono (da associazioni, volontari e tante altre realtà esterne al carcere, in particolare dall’associazione “Oltre le Sbarre”, presieduta da Lella Melis), tante uova di Pasqua, anche troppe, così hanno pensato di parlarne con i poliziotti.

Quest’ultimi, accettando positivamente il messaggio, si sono fatti portavoce col Comandante della Polizia Penitenziaria Alessandro Caria e con la direzione dell’istituto, portando alla loro attenzione il messaggio simbolico di grande altruismo e di grande cuore dei detenuti minorenni: “Noi siamo finiti in carcere perché abbiamo fatto delle scelte sbagliate nella vita, mentre i bambini non hanno scelto di finire negli ospedali”.

Così, questo enorme e significativo messaggio da brividi ha potuto “varcare” le sbarre e il cancello di Quartucciu e una delegazione della Polizia Penitenziaria (c'erano gli Assistenti Capo, Marco Alù e la collega Giorgia Cocco), s’è fatta portavoce del gesto: questa mattina, nel piazzale esterno dell’Ospedale Microcitemico di via Jenner di Cagliari, gli agenti hanno consegnato nelle mani di medici ed infermieri del reparto di Neuropsichiatria Infantile le uova di Pasqua, che le distribuiranno ai piccoli degenti del nosocomio. Sarà una Pasqua diversa, un inno alla Vita di chi in carcere ha scelto già di cambiare rotta e di rinascere.