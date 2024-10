L'iniziativa, posta sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica, si svolgerà in 4800 piazze italiane grazie all’impegno di migliaia di volontari che offriranno una piantina natalizia a chi verserà un contributo minimo associativo di 12 euro.

I fondi raccolti saranno impiegati per finanziare la ricerca, potenziare il servizio di assistenza domiciliare per adulti e bambini, sostenere le case alloggio, finanziare i servizi socio-assistenziali alle famiglie, supportare il funzionamento dei centri di ematologia, i centri di trapianto di cellule staminali e i laboratori per la diagnosi e la ricerca, promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale di medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio.

L’iniziativa ha permesso negli anni di destinare somme significative al finanziamento di progetti di ricerca scientifica e di assistenza sanitaria, contribuendo a far conoscere i progressi nel trattamento dei tumori del sangue. I rilevanti risultati negli studi scientifici e le terapie sempre più efficaci e mirate, compreso il trapianto di cellule staminali, hanno infatti determinato un grande miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici.

Referente locale Capoterra: Giada Caboni

Venerdì 7 /12/2018 (Conad via Monteverdi) e l’8 e il 9/12/2018 (Centro commerciale "I Gabbiani")

Tutte le date nella provincia di Cagliari: http://www.ailcagliari.it/piazze.html