Poetto e Mari Pintau sono state confermate anche nel 2019 Bandiera Blu, l’importantissimo riconoscimento della FEE. La città di Quartu Sant’Elena figura anche nell’elenco degli approdi, con il porto di Marina di Capitana confermato tra i premiati.

Nel corso della cerimonia organizzata per l’ufficializzazione dei nomi delle località insignite della Bandiera Blu, tenutasi nella sede romana del Cnr, era presente in rappresentanza dell’Amministrazione l’Assessore a Cultura, Tradizioni popolari, Lingua sarda, Beni culturali, Sport, Attività produttive Lucia Baire.

Il Poetto di Quartu Sant'Elena si estende dal confine con Cagliari, nella quale la spiaggia prosegue, alla località Foxi. Diversi chilometri di arenile caratterizzato da una sabbia bianca sottile, mai interessata da ripascimento, contornata da palme.

Mari Pintau, invece, si trova quasi alla fine del territorio quartese, nella litoranea che dal centro urbano porta a Villasimius.

“Siamo davvero soddisfatti di aver confermato per l’ennesimo anno questo riconoscimento – così l’Assessore all’Ambiente Tiziana Terrana -. Significa che stiamo lavorando sulla strada giusta, anche in considerazione delle regole sempre più restrittive imposte dall’Ong per rientrare nell’elenco. Proseguiremo su questa strada nell’assoluta convinzione di amministrare un ambiente straordinario, che merita di essere valorizzato, anche per quello che può dare dal punto di vista turistico, ma sempre rispettando il territorio. Solo così potremo continuare a godere a lungo di questa importantissima risorsa”.

“Forse qualcuno rimarrà sorpreso per questo ennesimo riconoscimento, non di certo noi, che nonostante e in un certo senso anche a dispetto delle poche risorse a disposizione lavoriamo quotidianamente per dare il massimo ai nostri cittadini e cercare di attrarre sempre più turisti – ha aggiunto il Sindaco Stefano Delunas -. È la conferma del valore delle nostre acque ma anche della qualità dei servizi presenti sulla nostra costa, che andranno a progredire e a svilupparsi con l’approvazione del nuovo Piano Urbanistico del litorale. Per fare il salto di qualità anche dal punto di vista turistico bisogna trovare il giusto compromesso tra le esigenze degli imprenditori e il rispetto dell’ambiente. È appunto quello che abbiamo messo nero su bianco nelle linee di indirizzo approvate all’unanimità in Giunta. E a testimonianza della nostra massima attenzione in merito alle problematiche ambientali nelle spiagge quartesi, sono ormai prossimi due importanti provvedimenti: il divieto di utilizzo di plastica monouso in spiaggia, portando così il contributo di Quartu per contrastare il sempre più grave fenomeno dei rifiuti in mare, e lo stop al fumo, limitatamente alla fascia compresa entro gli 8 metri dalla battigia. Le limitazioni saranno presumibilmente attive su Quartu a partire dal 1 giugno”.