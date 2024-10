"Le Settimane del benessere psicologico in Sardegna 2015" promosse dall'Ordine degli Psicologi della Sardegna

Avviato il 12 ottobre, continua fino all'8 novembre il susseguirsi di iniziative, articolate su tutto il territorio regionale, riguardanti tematiche di grande rilevanza e interesse generale nelle principali città sarde, con la partecipazione di eminenti personalità di caratura nazionale.

Saranno innumerevoli, inoltre, gli appuntamenti decentrati in diverse località del'isola, che vedranno gli "studi aperti" per consulenze psicologiche informative gratuite, seminari, convegni, workshop, rassegne cinematografiche, spettacoli teatrali e manifestazioni sportive. Tutto questo, in uno sforzo straordinario e inedito di tutti gli specialisti al servizio del benessere psicologico delle persone.

"Abbiamo voluto ideare una sorta di percorso virtuoso - ha detto Angela Quaquero, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Sardegna - che affronta molteplici momenti della vita dell'individuo, delle sue criticità, vecchie e nuove, nelle diverse situazioni e contesti e nelle sue interrelazioni con gli altri: attraverso il confronto delle esperienze dei nostri psicologi e l'apporto di personalità di spicco nel panorama nazionale, e non solo, vogliamo offrire un contributo reale al recupero di quell' equilibrio psicologico, emozionale, relazionale, troppo spesso reso fragile da contesti socio-familiare in tumultuoso cambiamento.

Lo psicologo può svolgere una funzione essenziale nell'aiutare la persona a prevenire situazioni di forte disagio, che possono tradursi in patologie anche complesse, che richiedono interventi lunghi e onerosi. Investire in supporto psicologico significa risparmiare, da un lato, grandi sofferenze e dall'altro significa risparmiare notevolmente nella spesa sanitaria, in un rapporto da uno a due, e cioè spendere un euro oggi significa risparmiarne due domani!"

Alghero. Consulenze informative gratuite per appuntamento. Dottoressa Laura Pais

In occasione de “Le Settimane del benessere psicologico in Sardegna 2015” sarà possibile fissare un appuntamento per una consulenza psicologica gratuita con la dottoressa Pais.

“Fermarsi su se stessi e darsi la possibilità di prendersi cura di ciò che si sta vivendo, ascoltare il proprio disagio e guardare la vita da una prospettiva differente si può. Un primo incontro per comprendere in che cosa consiste il percorso di psicoterapia e capire in che modo potrebbe essere utile.”

Mail: pais.laura@libero.it

Facebook: https://www.facebook.com/events/1503528273278795/

Lunedì 19 ottobre 2015 - L’incontro si terrà dalle 9:00 alle 14:00 – via Manzoni 121 – studio Dottoressa Manuela Pinna

“Mi nutro bene e mi voglio bene”

Come mi vedo e come mi vedono gli altri. Consulenze informative gratuite per appuntamento.

L’iniziativa nasce in collaborazione con la Nutrizionista Manuela Pinna al fine di informare sulla relazione tra psicologia e alimentazione, sensibilizzare alla consapevolezza della percezione di sé e del proprio corpo promuovendo il benessere psicologico.