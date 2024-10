44 alunni delle classi 5A e 5D dell’Istituto comprensivo 2 di Alghero (Plesso Maria Immacolata sono stati ospiti nel Palazzo di via Roma) hanno visitato oggi il Consiglio regionale.

La giornata, inserita nel Progetto “Le scuole in Consiglio regionale”, ha visto i ragazzi prima visitare il Palazzo, poi seduti nella Sala Capigruppo e nell’Aula consiliare, hanno ascoltato e fatto domande sull’iter delle leggi, sul funzionamento dell’Assemblea, sulle competenze di Presidente e Consiglieri regionali

“Siete – queste le parole del Presidente del Consiglio regionale Michele Pais – il più grande patrimonio della società. L’attenzione di questo Consiglio è rivolta a voi. Condividiamo pienamente le dichiarazioni del Presidente della Giunta Christian Solinas che ha sottolineato la necessità di predisporre una legge di riforma della scuola sarda. I nostri giovani meritano di avere una formazione attenta, rigorosa ma anche moderna e che renda sempre più le nuove generazioni competitive in Europa e nel mondo. Il Consiglio si impegnerà per approvare al più presto una legge in tal senso”.

I giovani hanno poi visitato i locali della Presidenza e le sale di rappresentanza. Seduti nella sala Capigruppo è stato il momento delle domande al Presidente Pais. “Ricordatevi – ha aggiunto – che ognuno di voi in futuro potrà fare il lavoro che desidera. Le difficoltà ci potranno essere, ma con tanto impegno supererete tutto”.

Al termine dell’incontro il coro Istellaria de Santu Nigola di Brunella ha eseguito per i giovani visitatori l’inno ufficiale della Sardegna “Procurade ‘e moderare”.