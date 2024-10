Proseguirà sabato 7 luglio “Le Salon de Musique”, il festival promosso dall’Associazione culturale “Suoni e Pause”. Alle 21.00 il Teatro Massimo di Cagliari ospiterà “Lettere”, lo spettacolo ideato e diretto da Anna-Lou Toudjian e organizzato in collaborazione con il Teatro di Sardegna.

Sul palco, oltre a quest’ultima in veste di voce narrante, saliranno Emma Dessì e Camilla Kinez Siddu (danza) e Ylenia Lampis (musiche originali). Attraverso il proprio mezzo espressivo, saranno messe in scena delle lettere scritte dalle interpreti in cui confidano aspettative, paure e attese.