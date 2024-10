Quattro chiacchiere con gli amici, un momento di distrazione e il suo smartphone non c’era più. É quello che si è verificato qualche giorno fa a una 45enne nuorese.

La donna ha presentato subito la denuncia ai Carabinieri della Stazione di Nuoro che, al termine di articolate indagini effettuate da personale specializzato in reati informatici, sono riusciti a risalire all’autore del furto. Come riferito dai militari, si tratta di una 30enne che nascondeva il cellulare nella propria abitazione. Quando i militari dell’Arma le hanno chiesto spiegazioni avrebbe riferito di averlo acquistato regolarmente. Ovviamente, hanno spiegato i Carabinieri, non ha fornito motivazioni convincenti e non aveva la prova d’acquisto.

I militari del Comando provinciale di Nuoro colgono l’occasione per invitare tutti coloro vittime di questi reati a rivolgersi pressi i competenti Comandi Stazione e denunciare i fatti.