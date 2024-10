C’è un Carnevale per ogni luogo abitato nell’isola, ma “viverli” tutti assieme, al chiaro di luna e ad un respiro dal mare non capita tutti i giorni, soprattutto se lo scenario che ospita “Le Radici della Sardegna”, evento giunto alla sua decima edizione, si chiama Buggerru, località dal fascino particolare, con tante storie scolpite nella memoria e meta turistica tra le più suggestive.

La sfilata delle maschere etniche, tra miti & riti arcaicidi un’isola incantata e provenienti dai 10 centri più rappresentativi del Carnevale sardo, presentata daGiuliano Marongiu e trasmessain diretta daSardegna Live,si svolge sabato 18 agosto, in notturna, a partire dalle 22.00, attraversa tutta la via principale del paese con soste animate dai rituali, dai suoni e dai colori ancestrali di un vissuto secolare che non conosce origini certe.

Il Carnevale dei sardi delinea i suoi tratti disegnati dal tempo, tramandando un sapere senza età e “raccontato” attraverso la consuetudine delle comunità e l’enorme lavoro di ricerca di autorevoli studiosi che negli ultimi anni si sono interrogati su origini e simbologie, riti, miti e credenze popolari. Sacro e profano, identità e passione, di fatto, caratterizzano i mille volti di una festa unica e suggestiva.

Un commento puntuale, le diverse rappresentazioni e le immagini trasferite in diretta satellitare nel mondo riguarderanno i MamuthonesdiMamoiada, Urthos e Buttudos diFonni, Sos Colonganos diAustis,Boes e Merdulesdi Ottana, Sas mascheras ‘e cuaddu diNeoneli, S’Intibidudi Ardauli, Gruppo Entico Mamotzones di Samugheo,Cambas de Linna diGuspini,S'Urtzu e sa Mamulada di Seui,Sos Cotzulados diCuglieri. La sfilata sarà introdotta e allietata da un sodalizio inedito di suonatori di LAUNEDDASche inonderanno di note millenarie il percorso itinerante delle maschere.

Tra i punti di forza della giornata ricca di eventi ci sarà la cena tipica sarda, in programma alle 19.30 in Piazza Santarelli, con la partecipazione di “Events Partner” e la degustazione guidata che coinvolgerà 11 Cantine tra le migliori della Sardegna. Numerosi anche gli stand e gli espositori di arte, artigianato e prodotti enogastronomici.

La Cooperativa Feminas di Buggerru, in collaborazione con il Comune di Buggerru, la Regione Sardegna ePiccola Parigi, si è attivata da alcuni mesi per organizzare, nel segno dell’accoglienza e dell’identità, una grande festa destinata a calamitare migliaia di presenze e di visualizzazioni.