Queste le previsioni del tempo per domenica 1 marzo.

Piogge in arrivo nel nord-est del Paese, con nevicate sulle Alpi, e anche nel centro Italia, specialmente nel settore apenninico.

Al nord cielo nuvoloso anche nelle zone non interessate da rovesci, che saranno particolarmente intensi in Friuli Venezia Giulia. Dense foschie sulla Pianura Padana centro-orientale dopo il tramonto.

Nel centro Italia e al sud cielo velato o nuvoloso anche in mancanza di pioggia. Temperature minime in aumento un po’ ovunque, tranne nel nord-ovest, dove rimarranno stazionarie. Le massime aumenteranno dappertutto tranne che in Romagna e Sardegna (dove diminuiranno) e in Toscana, Umbria e nord del Lazio (dove rimarranno stazionarie).