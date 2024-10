"L'alta pressione sta per cedere, lasciando libero il passaggio alle perturbazioni atlantiche. Domani ci saranno i primi effetti di questo cambio di circolazione atmosferica: un centro di bassa pressione lambirà le nostre Isole Maggiori, dove porterà anche qualche acquazzone; sul resto d'Italia il tempo resterà ancora in generale soleggiato e mite. Un cambiamento del tempo più significativo avrà luogo nel corso del fine settimana, per l'arrivo di una perturbazione più intensa (perturbazione n°4 del mese). Sono le previsioni del centro Epson Meteo. Sabato il tempo sarà ancora stabile, mentre domenica, con l'arrivo del nucleo più attivo della perturbazione, pioverà su gran parte del Nord (con l'eccezione di Piemonte e Ponente ligure), regioni centrali tirreniche, Sardegna e Campania, con piogge che localmente potrebbero essere anche intense. Le piogge di domenica- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- saranno accompagnate, almeno al Nord e medio versante tirrenico, da un sensibile calo delle temperature che torneranno su valori normali per il periodo. Questa tendenza presenta ancora dei margini di incertezza; per ulteriori conferme vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti."

Sabato sarà una giornata di tempo stabile anche se in serata avremo i primi sintomi del cambiamento. Al Nord saranno presenti strati di nubi basse o banchi di nebbia soprattutto su Pianura Padana centro-orientale e in maniera meno diffusa anche su valli tra Toscana e Umbria e sulle pianure della Puglia. Sulla Liguria centro-orientale possibilità di qualche goccia di pioggia. In serata aumenta la nuvolosità al Nord e in Toscana. Temperature senza grandi variazioni, con un lieve aumento solo sulla Sardegna venti deboli.

Domenica arriverà la perturbazione numero 4 del mese che salterà l'estremo Nordovest Piemonte e il Ponente ligure e andrà a portare piogge e rovesci nel resto del Nord, sulle regioni centrali tirreniche fino alla Campania e in Sardegna. Lungo le coste tirreniche possibilità di rovesci o temporali. Nel resto del Centro (settore adriatico) presenza di nuvole mentre nel resto del Sud e sulla Sicilia prevarrà il tempo più soleggiato. La perturbazione si muoverà rapidamente verso sud-est e già in serata avremo un miglioramento tra Lombardia, Liguria e Sardegna mentre il tempo tenderà a peggiorare sul medio Adriatico e in parte del Sud. Da segnalare un rinforzo dei venti con il graduale ricambio della massa d'aria sul Paese: si profila dunque un temporaneo ma significativo miglioramento della situazione per ciò che riguarda lo smog. Nevicate in alta montagna sulle Alpi centro-orientali a partire dai 1600 metri di quota. Il calo termico domenica si avvertirà su Alpi, Lombardia, regioni tirreniche e Sardegna, mentre leggeri aumenti saranno possibili lungo l'Adriatico e sui versanti ionici.

Lunedì la perturbazione si sposterà con la sua parte più attiva sui Balcani ed sarà seguita da venti nord-occidentali di Maestrale che determineranno un rapido miglioramento del tempo al Nord, regioni tirreniche e Sardegna mentre sul medio Adriatico e al Sud insisteranno le nuvole e avremo anche alcune precipitazioni. Possibilità di nevicate attorno a 1600 metri di quota sull'Appennino tra Marche e Abruzzo. Temperature in calo drastico su medio Adriatico e Sud mentre nel resto del Paese saranno in lieve rialzo. Nei giorni successivi la perturbazione si allontanerà con il conseguente rinforzo dell'alta pressione da ovest. Si potrebbe profilare dunque una nuova fase di tempo stabile.