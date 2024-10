Secondo le previsioni del centro Epson Meteo domani ci saranno forti venti settentrionali convoglieranno aria decisamente fredda al Centrosud.

Gli effetti di queste correnti settentrionali si vedranno soprattutto nella prima parte della giornata, con nuvole e fenomeni molto irregolari tra Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, interno della Campania e nord-est della Calabria dove la neve potrà cadere fino a quote molto basse.

Nel pomeriggio i fenomeni tenderanno a trasferirsi più a sud, tra la Calabria e il Messinese con neve sui monti fino ai 400-600 metri per poi esaurirsi quasi del tutto in serata. Al Nord, sul medio Tirreno e in Sardegna giornata soleggiata ma anche qui un po' più fredda con minime intorno allo zero; massime che dopo i picchi di domenica perderanno dai 2 ai 6 gradi.

Venti da moderati a forti di Tramontana al Sud, Sicilia e al mattino anche sul medio Adriatico.